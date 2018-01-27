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27.01.2018  19:02

Лестер розбив Пітерборо, Вест Гем вилітає. Інші матчі 1/8 фіналу Кубку Англії

Келеті Іхеаначо (№8) відзначився дублем за Лестер

В 1/16 фіналу Кубку Англії Лестер на виїзді переміг Пітерборо Юнайтед 3:1.

Ця перемога дозволила лисицям вийти до 1/8 фіналу Кубку.

При цьому у цій стадії не буде представника Прем'єр-ліги Вест Гема - молотобійці поступилися на виїзді Вігану. Тоді як Брайтон виграв свій матч 1/16 фіналу у Міддлсбро. 

Кубок Англії

1/16 фіналу

27 січня

Пітерборо Юнайтед - Лестер 1:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 9 Діабате, 0:2 - 12 Іхеаначо, 0:3 - 29 Іхеаначо, 1:3 - 58 Хьюз, 1:4 - 87 Діабате, 1:5 - 90+2 Ндіді

Віган - Вест Гем - 2:0 (1:0)

Саутгемптон - Вотфорд - 2:2

Галл - Ноттінгем Форест - 2:1

Міддлсбро - Брайтон - 0:1

Міллоул - Рочдейл - 2:2

Гаддерсфілд - Бірмінгем - 1:1

МК Донс - Ковентрі - 0:1

Ноттс Каунті - Свонсі - 1:1

Шеффілд Юнайтдед - Престон - 1:0

Ньюпорт - Тоттенгем - 19:30

Ліверпуль - Вест Бромвіч - 21:45.

Додамо, що команди, які здобули перемоги, вийшли до 1/8 фіналу. У протистояннях, де зафіксовано нічійні результати, буде проведено перегравання. 

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед також вийшов до 1/8 фіналу.
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