Лестер розбив Пітерборо, Вест Гем вилітає. Інші матчі 1/8 фіналу Кубку Англії
|Келеті Іхеаначо (№8) відзначився дублем за Лестер
В 1/16 фіналу Кубку Англії Лестер на виїзді переміг Пітерборо Юнайтед 3:1.
Ця перемога дозволила лисицям вийти до 1/8 фіналу Кубку.
При цьому у цій стадії не буде представника Прем'єр-ліги Вест Гема - молотобійці поступилися на виїзді Вігану. Тоді як Брайтон виграв свій матч 1/16 фіналу у Міддлсбро.
Кубок Англії
1/16 фіналу
27 січня
Пітерборо Юнайтед - Лестер 1:5 (0:3)
Голи: 0:1 - 9 Діабате, 0:2 - 12 Іхеаначо, 0:3 - 29 Іхеаначо, 1:3 - 58 Хьюз, 1:4 - 87 Діабате, 1:5 - 90+2 Ндіді
Full-time at ABAX Stadium, Peterborough United 1-5 Leicester City #PetLei pic.twitter.com/v3al3kGV1x— Leicester City (@LCFC) 27 січня 2018 р.
Віган - Вест Гем - 2:0 (1:0)
Саутгемптон - Вотфорд - 2:2
Галл - Ноттінгем Форест - 2:1
Міддлсбро - Брайтон - 0:1
Міллоул - Рочдейл - 2:2
Гаддерсфілд - Бірмінгем - 1:1
МК Донс - Ковентрі - 0:1
Ноттс Каунті - Свонсі - 1:1
Шеффілд Юнайтдед - Престон - 1:0
Ньюпорт - Тоттенгем - 19:30
Ліверпуль - Вест Бромвіч - 21:45.
Додамо, що команди, які здобули перемоги, вийшли до 1/8 фіналу. У протистояннях, де зафіксовано нічійні результати, буде проведено перегравання.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед також вийшов до 1/8 фіналу.
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