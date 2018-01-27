757 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]27.01.2018 18:07
Стало відомо, чи з'являться у Динамо ще новачки
|Хацкевич розповів, чи варто очікувати новачків у Динамо/ФК Динамо
У Динамо працюють над підсиленням позиції центрального захисника.
Про це розповів в інтерв'ю прес-службі киян головний тренер Олександр Хацкевич.
"По позиції центрального захисника ми зараз працюємо. Думаю, на наступному тижні буде якась конкретика", - заявив Хацкевич.
Нагадаємо, у зимову перерву кияни підписали вінгера Беньяміна Вербича, центрхава Руслана Ротаня, а також центрального захисника Артема Шабанова.
При цьому команду залишив на правах вільного агента захисник Домагой Віда, а ще один представник оборони Євген Хачеріді поки що не продовжив контракт, який спливає влітку.
Раніше повідомлялося, що Хачеріді цікавиться грецький ПАОК.
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