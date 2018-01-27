Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
757 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
27.01.2018  18:07

Стало відомо, чи з'являться у Динамо ще новачки

Хацкевич розповів, чи варто очікувати новачків у Динамо/ФК Динамо

У Динамо працюють над підсиленням позиції центрального захисника.

Про це розповів в інтерв'ю прес-службі киян головний тренер Олександр Хацкевич.

"По позиції центрального захисника ми зараз працюємо. Думаю, на наступному тижні буде якась конкретика", - заявив Хацкевич.

Нагадаємо, у зимову перерву кияни підписали вінгера Беньяміна Вербича, центрхава Руслана Ротаня, а також центрального захисника Артема Шабанова.

При цьому команду залишив на правах вільного агента захисник Домагой Віда, а ще один представник оборони Євген Хачеріді поки що не продовжив контракт, який спливає влітку.

Раніше повідомлялося, що Хачеріді цікавиться грецький ПАОК.


Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
21:34
Футбол. Трансфер Фреда у Ман Сіті: названо неймовірну суму, яку заробить Шахтар за бразильця
21:09
Футбол. Дубль Неймара допоміг ПСЖ розгромити Монпельє. Інші матчі 23-го туру чемпіонату Франції
20:50
Бокс. Усик - Брієдіс: онлайн-трансляція півфінального бою WBSS
20:38
Бокс. Арум: Ломаченко буде так само неймовірним і у новій ваговій категорії
20:16
Олімпіада. Вперше за 24 роки: українка завоювала ліцензію на Ігри-2018 у могулі
19:59
Футбол. Реал розгромив Валенсію, Депортиво зіграв унічию із Леванте. Інші матчі 21-го туру чемпіонату Іспанії
19:42
Футбол. Хацкевич розповів про травмованих у Динамо
19:22
Бокс. Ломаченко проведе наступний бій у новій ваговій категорії
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




БАТЛ! Обирай найкращий клуб України -
ДИНАМО vs ШАХТАР!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!