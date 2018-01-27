Стало відомо, чи з'являться у Динамо ще новачки

Хацкевич розповів, чи варто очікувати новачків у Динамо/ФК Динамо

У Динамо працюють над підсиленням позиції центрального захисника.

Про це розповів в інтерв'ю прес-службі киян головний тренер Олександр Хацкевич.

"По позиції центрального захисника ми зараз працюємо. Думаю, на наступному тижні буде якась конкретика", - заявив Хацкевич.

Нагадаємо, у зимову перерву кияни підписали вінгера Беньяміна Вербича, центрхава Руслана Ротаня, а також центрального захисника Артема Шабанова.

При цьому команду залишив на правах вільного агента захисник Домагой Віда, а ще один представник оборони Євген Хачеріді поки що не продовжив контракт, який спливає влітку.

Раніше повідомлялося, що Хачеріді цікавиться грецький ПАОК.