Коноплянка із Шальке перемагає, Боруссія із Ярмоленком рятується від поразки. Інші матчі 20-го туру чемпіонату Німеччини
|Євген Коноплянка (№ 11) взяв участь у перемозі Шальке/Schalke 04 Twitter
У матчах 20-го туру чемпіонату Бундесліги зіграло двоє представників України.
Так, Шальке Євгена Коноплянки здолав на виїзді Штутгарт, при цьому Коноплянка не брав участь у голах, проте вийшов на поле у старті та зіграв 80 хвилин.
Боруссія Андрія Ярмоленка врятувалася від домашньої поразки у протистоянні із Фрайбургом: Андрій Ярмоленко вийшов на поле замість Кристіана Пулішича на 67-й хвилині при рахунку 1:2. Рятівний гол було забито на 90+3 хвилині - відзначився захисник Жеремі Тольян, який вдало зіграв на добиванні.
Schluss. Aus. Vorbei. Hier sind die Ergebnisse für #FCBTSG, #BVBSCF, #RBLHSV, #KOEFCA & #VFBS04. Alle Details zum Nachlesen ▶️https://t.co/Ner9gpobyz pic.twitter.com/784P0NBkdS— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) 27 січня 2018 р.
Чемпіонат Німеччини
20-й тур
27 січня
Боруссія Д - Фрайбург - 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 9 Кагава, 1:1 - 21 Петерсен, 1:2 - 68 Петерсен, 2:2 - 90 Тольян.
Штутгарт - Шальке - 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 14 Налдо, 0:2 - 19, пенальті Аріт.
Баварія - Гофенгайм - 5:2 (2:2)
Голи: 0:1 - 3 Ут, 0:2 - 12 Гнабрі, 1:2 - 21 Левандовський, 2:2 - 25 Боатенг, 3:2 - 63 Коман, 4:2 - 66 Відаль, 5:2 - 90 Вагнер.
Кельн - Аугсбург - 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 40 Йоїч, 1:1 - 77 Каюбі
Лейпциг - Гамбург - 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 9 Брума, 1:1 - 29 Костич.
Вердер - Герта - 20:30
Нагадаємо, напередодні у матчі 20-го туру Айнтрахт впевнено переміг Боруссію з Менхенгладбаха.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Баварія
|20
|16
|2
|2
|49-16
|50
|+1
|2
|Шальке
|20
|9
|7
|4
|32-25
|34
|+4
|3
|Айнтрахт Ф
|20
|9
|6
|5
|26-20
|33
|4
|РБ Лейпциг
|20
|9
|5
|6
|32-29
|32
|+1
|5
|Боруссія Д
|20
|8
|7
|5
|42-27
|31
|-4
|6
|Байєр
|19
|8
|7
|4
|39-27
|31
|-2
|7
|Боруссія М
|20
|9
|4
|7
|30-32
|31
|8
|Аугсбург
|20
|7
|7
|6
|29-26
|28
|9
|Гоффенгайм
|20
|7
|6
|7
|31-32
|27
|10
|Ганновер
|19
|7
|6
|6
|28-29
|27
|11
|Герта
|19
|6
|7
|6
|27-27
|25
|12
|Фрайбург
|20
|5
|9
|6
|22-35
|24
|13
|Вольфсбург
|19
|3
|11
|5
|22-24
|20
|+1
|14
|Майнц
|19
|5
|5
|9
|24-33
|20
|-1
|15
|Штутгарт
|20
|6
|2
|12
|16-26
|20
|16
|Вердер
|19
|3
|7
|9
|16-25
|16
|17
|Гамбург
|20
|4
|4
|12
|16-29
|16
|18
|Кельн
|20
|3
|4
|13
|15-34
|13
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