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27.01.2018  18:30

Коноплянка із Шальке перемагає, Боруссія із Ярмоленком рятується від поразки. Інші матчі 20-го туру чемпіонату Німеччини

 Євген Коноплянка (№ 11) взяв участь у перемозі Шальке/Schalke 04 Twitter

У матчах 20-го туру чемпіонату Бундесліги зіграло двоє представників України.

Так, Шальке Євгена Коноплянки здолав на виїзді Штутгарт, при цьому Коноплянка не брав участь у голах, проте вийшов на поле у старті та зіграв 80 хвилин.

Боруссія Андрія Ярмоленка врятувалася від домашньої поразки у протистоянні із Фрайбургом: Андрій Ярмоленко вийшов на поле замість Кристіана Пулішича на 67-й хвилині при рахунку 1:2. Рятівний гол було забито на 90+3 хвилині - відзначився захисник Жеремі Тольян, який вдало зіграв на добиванні.

Чемпіонат Німеччини

20-й тур

27 січня

Боруссія Д - Фрайбург - 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 Кагава, 1:1 - 21 Петерсен, 1:2 - 68 Петерсен, 2:2 - 90 Тольян.

Штутгарт - Шальке - 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 14 Налдо, 0:2 - 19, пенальті Аріт.

Баварія - Гофенгайм - 5:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 3 Ут, 0:2 - 12 Гнабрі, 1:2 - 21 Левандовський, 2:2 - 25 Боатенг, 3:2 - 63 Коман, 4:2 - 66 Відаль, 5:2 - 90 Вагнер.

Кельн - Аугсбург - 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Йоїч, 1:1 - 77 Каюбі

Лейпциг - Гамбург - 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 Брума, 1:1 - 29 Костич. 

Вердер - Герта - 20:30

Нагадаємо, напередодні у матчі 20-го туру Айнтрахт впевнено переміг Боруссію з Менхенгладбаха

    І В Н П М О
  1 Баварія 20 16 2 2 49-16 50
+1 2 Шальке 20 9 7 4 32-25 34
+4 3 Айнтрахт Ф 20 9 6 5 26-20 33
  4 РБ Лейпциг 20 9 5 6 32-29 32
+1 5 Боруссія Д 20 8 7 5 42-27 31
-4 6 Байєр 19 8 7 4 39-27 31
-2 7 Боруссія М 20 9 4 7 30-32 31
  8 Аугсбург 20 7 7 6 29-26 28
  9 Гоффенгайм 20 7 6 7 31-32 27
  10 Ганновер 19 7 6 6 28-29 27
  11 Герта 19 6 7 6 27-27 25
  12 Фрайбург 20 5 9 6 22-35 24
  13 Вольфсбург 19 3 11 5 22-24 20
+1 14 Майнц 19 5 5 9 24-33 20
-1 15 Штутгарт 20 6 2 12 16-26 20
  16 Вердер 19 3 7 9 16-25 16
  17 Гамбург 20 4 4 12 16-29 16
  18 Кельн 20 3 4 13 15-34 13

 
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