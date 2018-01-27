Коноплянка із Шальке перемагає, Боруссія із Ярмоленком рятується від поразки. Інші матчі 20-го туру чемпіонату Німеччини

Євген Коноплянка (№ 11) взяв участь у перемозі Шальке/Schalke 04 Twitter

У матчах 20-го туру чемпіонату Бундесліги зіграло двоє представників України.

Так, Шальке Євгена Коноплянки здолав на виїзді Штутгарт, при цьому Коноплянка не брав участь у голах, проте вийшов на поле у старті та зіграв 80 хвилин.

Боруссія Андрія Ярмоленка врятувалася від домашньої поразки у протистоянні із Фрайбургом: Андрій Ярмоленко вийшов на поле замість Кристіана Пулішича на 67-й хвилині при рахунку 1:2. Рятівний гол було забито на 90+3 хвилині - відзначився захисник Жеремі Тольян, який вдало зіграв на добиванні.

Чемпіонат Німеччини

20-й тур

27 січня

Боруссія Д - Фрайбург - 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 Кагава, 1:1 - 21 Петерсен, 1:2 - 68 Петерсен, 2:2 - 90 Тольян.

Штутгарт - Шальке - 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 14 Налдо, 0:2 - 19, пенальті Аріт.

Баварія - Гофенгайм - 5:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 3 Ут, 0:2 - 12 Гнабрі, 1:2 - 21 Левандовський, 2:2 - 25 Боатенг, 3:2 - 63 Коман, 4:2 - 66 Відаль, 5:2 - 90 Вагнер.

Кельн - Аугсбург - 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Йоїч, 1:1 - 77 Каюбі

Лейпциг - Гамбург - 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 Брума, 1:1 - 29 Костич.

Вердер - Герта - 20:30

Нагадаємо, напередодні у матчі 20-го туру Айнтрахт впевнено переміг Боруссію з Менхенгладбаха.