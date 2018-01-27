Хацкевич розповів про травмованих у Динамо

Захисник Динамо Євген Хачеріді повинен повністю відновитися від травми вже до другого збору команди.

Про це повідомив головний тренер киян Олександр Хацкевич.

"Якщо по Хачеріді, то вже до другого збору він повинен бути в порядку і почати заняття в основній групі. Владислав Калитвинцев завтра пройде медобстеження і ми дізнаємося ступінь пошкодження", - заявив Хацкевич.

"А Пантич (захисник Александар Пантич - ред.) збір практично пропустив, і ми не змогли визначити його стан", - додав Хацкевич.

Раніше повідомлялося, що Калитвинцев може пропустити збір, який розпочнеться 1 лютого.

Також стало відомо, що Хачеріді розпочав бігову роботу після того, як отримав травму