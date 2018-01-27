41 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]27.01.2018 21:09
Дубль Неймара допоміг ПСЖ розгромити Монпельє. Інші матчі 23-го туру чемпіонату Франції
|Неймар/psg.fr
Дубль бразильця Неймара допоміг ПСЖ розгромити Монпельє 4:0 у 23-му турі першості Франції.
Ще по голу записали на свій рахунок Едісон Кавані та Анхель ді Марія.
Після звітного матчу паризька команда закріпилася на першій сходинці, тоді як Монпельє - 7-й.
C'est terminé ! Paris s'impose 4 buts à 0 face à @MontpellierHSC ! pic.twitter.com/wmbcDBd5wF— PSG Officiel (@PSG_inside) 27 січня 2018 р.
Чемпіонат Франції
23-й тур
27 січня
ПСЖ - Монпельє - 4:0
Голи: 1:0 - 11 Кавані, 2:0 - 40, пенальті Неймар, 3:0 - 70 ді Марія, 4:0 - 82 Неймар.
Анже - Амьєн - 21:00
Генгам - Нант - 21:00
Метц - Ніцца - 21:00
Сент-Етьєн - Кан - 21:00
Тулуза - Труа - 21:00.
Раніше повідомлялося, що портал Transfermarkt підвищив вартість Неймара до Ліонеля Мессі.
Напередодні у матчі 23-го туру Діжон переміг Ренн.
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