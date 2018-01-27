Дубль Неймара допоміг ПСЖ розгромити Монпельє. Інші матчі 23-го туру чемпіонату Франції

Неймар/psg.fr

Дубль бразильця Неймара допоміг ПСЖ розгромити Монпельє 4:0 у 23-му турі першості Франції.

Ще по голу записали на свій рахунок Едісон Кавані та Анхель ді Марія.

Після звітного матчу паризька команда закріпилася на першій сходинці, тоді як Монпельє - 7-й.

C'est terminé ! Paris s'impose 4 buts à 0 face à @MontpellierHSC ! pic.twitter.com/wmbcDBd5wF — PSG Officiel (@PSG_inside) 27 січня 2018 р.

Чемпіонат Франції

23-й тур

27 січня

ПСЖ - Монпельє - 4:0

Голи: 1:0 - 11 Кавані, 2:0 - 40, пенальті Неймар, 3:0 - 70 ді Марія, 4:0 - 82 Неймар.

Анже - Амьєн - 21:00

Генгам - Нант - 21:00

Метц - Ніцца - 21:00

Сент-Етьєн - Кан - 21:00

Тулуза - Труа - 21:00.

Раніше повідомлялося, що портал Transfermarkt підвищив вартість Неймара до Ліонеля Мессі.

Напередодні у матчі 23-го туру Діжон переміг Ренн.