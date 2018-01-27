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27.01.2018  21:59

Рекорд Ібрагімовича впав: стало відомо, хто забив більше голів у ПСЖ

 Едісон Кавані/psg.fr

Форвард ПСЖ Едісон Кавані побив бомбардирський рекорд Златана Ібрагімовича у паризькому клубі.

Завдяки точному результативному удару у матчі 23-го туру чемпіонату Франції проти Монпельє 30-річний уругваєць став найкращим бомбардиром в історії парижан. 

Тепер на його рахунку - 157 голів, тоді Ібра залишив Париж, маючи у своєму доробку 156 забитих м'ячів.

Фанати після гри влаштували справжню овацію форварду.

Нагадаємо, що Кавані перейшов у ПСЖ із Наполі влітку 2013 року. За цей час він провів у футболці команди 229 ігор. Усього за професійну кар'єру Едісон відзначився майже 300 разів (298). 

Цікаво, що Ібрагімовичу знадобилося значно менше матчів, що забити свої 156 голів у ПСЖ - лише 180. Нагадаємо, що швед виступав у Парі Сен-Жермен з 2012 по 2016 роки.

Раніше повідомлялося, що співвітчизник Кавані у Барселоні Луїс Суарес забив за свій клуб 100 голів.

Як відомо, Кавані має контракт із ПСЖ до 2020 року.
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