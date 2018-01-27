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27.01.2018  22:39

Фейл Коноплянки у грі проти Штутгарта: з'явилося відео, як українець не влучив у пусті ворота

 

У матчі 20-го туру Бундесліги Штутгарт - Шальке (0:2) українець Євген Коноплянка втратив гарну можливість збільшити перевагу своєї команди.

Півзахисник гельзенкірхенців на 65-й хвилині міг робити рахунок 3:0, проте не влучив у пусті ворота після чудового пасу від Аміна Аріта. 

Як Коно не забив із вигідної позиції, не зрозумів ні він, напевно, ніхто, хто бачив цей момент.  

Нагадаємо, що у Шальке Коноплянка провів у нинішньому сезоні 20 матчів, забивши у них 3 голи та віддавши 4 передачі. 

Раніше повідомлялося, що у мережу потрапив момент із тренування Шальке, на якому Коноплянка забив красивий гол.

Раніше повідомлялося, що промах Андрія Ярмоленка у матчі його Боруссії проти Ганновера потрапив у топ-5 фейлів Бундесліги у першому колі.


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