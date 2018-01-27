842 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]27.01.2018 22:39
Фейл Коноплянки у грі проти Штутгарта: з'явилося відео, як українець не влучив у пусті ворота
У матчі 20-го туру Бундесліги Штутгарт - Шальке (0:2) українець Євген Коноплянка втратив гарну можливість збільшити перевагу своєї команди.
Півзахисник гельзенкірхенців на 65-й хвилині міг робити рахунок 3:0, проте не влучив у пусті ворота після чудового пасу від Аміна Аріта.
Як Коно не забив із вигідної позиції, не зрозумів ні він, напевно, ніхто, хто бачив цей момент.
Нагадаємо, що у Шальке Коноплянка провів у нинішньому сезоні 20 матчів, забивши у них 3 голи та віддавши 4 передачі.
Раніше повідомлялося, що у мережу потрапив момент із тренування Шальке, на якому Коноплянка забив красивий гол.
Раніше повідомлялося, що промах Андрія Ярмоленка у матчі його Боруссії проти Ганновера потрапив у топ-5 фейлів Бундесліги у першому колі.
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