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27.01.2018  23:50

Аталанта розгромила Сассуоло, Ювентус без проблем здолав К'єво. Матчі 22-го туру Серії А

 Аталанта здобула перемогу/Atalanta B.C. Twitter

27 січня відбулося два матчі 22-го туру першості Серії А.

Аталанта обіграла на виїзді Сассуоло 3:0. 

Ювентус обіграв К'єво. 

Чемпіонат Італії

22-й тур

27 січня

Сассуоло - Аталанта - 0:1

Голи: 0:1 - 30 Массьєло, 0:2 - 83 Крістанте, 0:3 - 86 Фройлер. 

Ювентус - К'єво - 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 67 Хедіра, 0:2 - 88 Ігуаїнн.

Раніше повідомлялося, що воротар Ювентуса ДжіДжі Буффон передумав завершувати кар'єру

    І В Н П М О
+1 1 Ювентус 22 18 2 2 52-15 56
-1 2 Наполі 21 17 3 1 45-13 54
  3 Лаціо 21 14 4 3 56-25 46
  4 Інтер 21 12 7 2 36-16 43
  5 Рома 21 12 5 4 31-15 41
  6 Сампдорія 21 10 4 7 40-31 34
+1 7 Аталанта 22 9 6 7 34-27 33
-1 8 Мілан 21 9 4 8 27-28 31
  9 Удінезе 21 9 2 10 34-31 29
  10 Торіно 21 6 11 4 29-28 29
  11 Фіорентина 21 7 7 7 30-24 28
  12 Болонья 21 8 3 10 26-30 27
  13 К'єво 22 5 7 10 21-39 22
  14 Сассуоло 22 6 4 12 14-34 22
  15 Дженоа 21 5 6 10 15-22 21
  16 Кальярі 21 6 2 13 19-33 20
  17 Кротоне 21 5 3 13 16-38 18
  18 СПАЛ 21 3 7 11 22-39 16
  19 Верона 21 3 4 14 18-44 13
  20 Беневенто 21 2 1 18 13-46 7
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