Атлетико переміг Лас-Пальмас. Інші матчі 21-го туру чемпіонату Іспанії

Леганес на своєму полі виграв у Еспаньола в матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги.

Чемпіонат Іспанії

21-й тур

28 січня

Леганес – Еспаньол 3:2 (1:0, 2:2)

Голи: 1:0 – 11, автогол Ермосо, 1:1 – 49 Марк Наварро, 2:1 – 69 Герреро, 3:1 – 82, автогол Ермосо, 3:2 – 88 Ермосо.

Атлетико – Лас-Пальмас 3:0 (0:0, 3:0)

Голи: 1:0 – 61 Грізманн, 2:0 – 73 Торрес, 3:0 – 88 Парті.

Севілья - Хетафе 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 1:0 - 72 Муріель, 1:1 - 90 Анхель

Барселона - Алавес 21:45