151 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]28.01.2018 21:26
Атлетико переміг Лас-Пальмас. Інші матчі 21-го туру чемпіонату Іспанії
Леганес на своєму полі виграв у Еспаньола в матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги.
Чемпіонат Іспанії
21-й тур
28 січня
Леганес – Еспаньол 3:2 (1:0, 2:2)
Голи: 1:0 – 11, автогол Ермосо, 1:1 – 49 Марк Наварро, 2:1 – 69 Герреро, 3:1 – 82, автогол Ермосо, 3:2 – 88 Ермосо.
🔊 FINAL del partit@CDLeganes 3-2 @RCDEspanyol#RCDE #LeganésEspanyol— RCD Espanyol (@RCDEspanyol) 28 січня 2018 р.
Атлетико – Лас-Пальмас 3:0 (0:0, 3:0)
Голи: 1:0 – 61 Грізманн, 2:0 – 73 Торрес, 3:0 – 88 Парті.
Севілья - Хетафе 1:1 (0:0, 1:1)
Голи: 1:0 - 72 Муріель, 1:1 - 90 Анхель
Барселона - Алавес 21:45
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