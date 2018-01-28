Інтер не зміг виграти у СПАЛа, Мілан переміг Лаціо. Матчі 22-го туру чемпіонату Італії

Інтер не зміг виграти у СПАЛа в матчі 22-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії

22-й тур

28 січня

СПАЛ – Інтер 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 0:1 – 48, автогол Вікарі, 1:1 – 90 Палоскі.

Кротоне – Кальярі 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 1:0 – 29, пенальті Тротта, 1:1 – 45 Чігаріні.

Наполі – Болонья 3:1 (2:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 1 Паласіо, 1:1 – 5, автогол Мбайє, 2:1 – 37, пенальті Мертенс, 3:1 – 59 Мертенс.

Дженоа – Удінезе 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 61 Бехрамі.

Фіорентина – Верона 1:4 (0:2, 1:2)

Голи: 0:1 – 11 Вукович, 0:2 – 20 Кін, 0:3 – 46 Кін, 1:3 – 53 Жил Діаш, 1:4 – 55 Феррарі.

Торіно – Беневенто 3:0 (3:0, 0:0)

Голи: 1:0 – 3 Яго Фальке, 2:0 – 40 Ньянг, 3:0 – 45 Обі.

Мілан - Лаціо 2:1 (2:1, 0:0)

Голи: 1:0 - 15 Кутроне, 1:1 - 20 Марушич, 2:1 - 44 Бонавентура

Рома - Сампдорія 21:45