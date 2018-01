Челсі переміг Ньюкасл, Манчестер Сіті без Зінченка здолав Кардіф у 4-му раунді Кубку Англії

Лондонський Челсі вдома без проблем переміг Ньюкасл у межах 4-го раунду Кубку Англії (3:0).

В іншому матчі дня Кардіф удома поступився Манчестер Сіті. Українець Олександр Зінченко провів усю гру на лаві запасних.

Кубок Англії

4 раунд

28 січня

Челсі – Ньюкасл 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 31 Батшуайі, 2:0 – 44 Батшуайі, 3:0 – 72 Алонсо.

Full-time: Chelsea 3-0 Newcastle! #CHENEW



Two goals from @mbatshuayi and another brilliant free-kick from @marcosalonso03 secure the Blues a place in the fifth round of the FA Cup! 🙌 pic.twitter.com/SrCnqeFSey