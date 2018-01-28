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28.01.2018  19:57

Челсі переміг Ньюкасл, Манчестер Сіті без Зінченка здолав Кардіф у 4-му раунді Кубку Англії

Маркос Алонсо забиває штрафний / ФК Челсі

Лондонський Челсі вдома без проблем переміг Ньюкасл у межах 4-го раунду Кубку Англії (3:0).

В іншому матчі дня Кардіф удома поступився Манчестер Сіті. Українець Олександр Зінченко провів усю гру на лаві запасних.

Кубок Англії

4 раунд

28 січня

Челсі – Ньюкасл 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 31 Батшуайі, 2:0 – 44 Батшуайі, 3:0 – 72 Алонсо.

Кардіф – Манчестер Сіті 0:2 (0:2, 0:0)

Голи: 0:1 – 8 де Брюйне, 0:2 – 37 Стерлінг.
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