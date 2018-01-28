212 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.01.2018 19:57
Челсі переміг Ньюкасл, Манчестер Сіті без Зінченка здолав Кардіф у 4-му раунді Кубку Англії
|Маркос Алонсо забиває штрафний / ФК Челсі
Лондонський Челсі вдома без проблем переміг Ньюкасл у межах 4-го раунду Кубку Англії (3:0).
В іншому матчі дня Кардіф удома поступився Манчестер Сіті. Українець Олександр Зінченко провів усю гру на лаві запасних.
Кубок Англії
4 раунд
28 січня
Челсі – Ньюкасл 3:0 (2:0, 1:0)
Голи: 1:0 – 31 Батшуайі, 2:0 – 44 Батшуайі, 3:0 – 72 Алонсо.
Full-time: Chelsea 3-0 Newcastle! #CHENEW— Chelsea FC (@ChelseaFC) 28 января 2018 г.
Two goals from @mbatshuayi and another brilliant free-kick from @marcosalonso03 secure the Blues a place in the fifth round of the FA Cup! 🙌 pic.twitter.com/SrCnqeFSey
Кардіф – Манчестер Сіті 0:2 (0:2, 0:0)
Голи: 0:1 – 8 де Брюйне, 0:2 – 37 Стерлінг.
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