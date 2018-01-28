182 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.01.2018 19:10
Шахтар розпочав другий навчально-тренувальний збір у Дубаї. ФОТО
|ФК Шахтар
Донецький Шахтар прилетів на другий зимовий збір до Дубаї.
Про це повідомляє офіційний сайт гірників.
28 січня Шахтар провів перше заняття на тренувальнму комплексі Nad Al Sheba. Індивідуальна програма у Максима Малишева, Івана Ордеця і Додо.
Двоє останніх отримали пошкодження на зборі в Туреччині.
📸 Первая тренировка на сборах в Дубае. 💪— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 28 января 2018 г.
Смотрите фоторепортаж: https://t.co/8jp8I1njFS pic.twitter.com/n5U34IQLbz
Нагадаємо, що в ОАЕ гірники візьмуть участь у міжнародному турнірі Dubai Cup. Суперниками донечан будуть данський Копенгаген (30 січня), чеська Славія (3 лютого) і шведський АЕК (7 лютого).
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