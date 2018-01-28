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28.01.2018  19:10

Шахтар розпочав другий навчально-тренувальний збір у Дубаї. ФОТО

ФК Шахтар

Донецький Шахтар прилетів на другий зимовий збір до Дубаї.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

28 січня Шахтар провів перше заняття на тренувальнму комплексі Nad Al Sheba. Індивідуальна програма у Максима Малишева, Івана Ордеця і Додо.

Двоє останніх отримали пошкодження на зборі в Туреччині.

Нагадаємо, що в ОАЕ гірники візьмуть участь у міжнародному турнірі Dubai Cup. Суперниками донечан будуть данський Копенгаген (30 січня), чеська Славія (3 лютого) і шведський АЕК (7 лютого).
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