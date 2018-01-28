56 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.01.2018 20:04
Лілль переміг Страсбур. Інші матчі 23-го туру чемпіонату Франції
|Лілль - Страсбур / ФК Лілль
У 23-му турі чемпоінату Франції Лілль удома переміг Страсбур (2:1).
Чемпіонат Франції
23 тур
28 січня
Лілль – Страсбур 2:1 (0:0, 2:1)
Голи: 1:0 – 76 Ель-Газі, 1:1 – 78 Сааді, 2:1 – 90 Іе.
VICTOIRE ! Sur le fil, @edgarmiguelie offre un succès plus que précieux au LOSC.— LOSC (@losclive) 28 января 2018 г.
OUI ! 👊 pic.twitter.com/PwAJon8S3p
Бордо – Ліон 3:1 (3:1, 0:0)
Голи: 1:0 – 22 де Превіль, 2:0 – 27, пенальті Малком, 2:1 – 44 Марсело, 3:1 – 45, пенальті Лаборд.
Марсель – Монако 22:00
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