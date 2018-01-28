75 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.01.2018 21:10
Байєр переміг Майнц, Ганновер поступився Вольфсбургу в 20-му турі чемпіонату Німечини
|ФК Байєр
20 тур чемпіонату Німеччини триває. У першому матчі ігрового дня Байєр удома переміг Майнц.
Чемпіонат Німеччини
20 тур
28 січня
Байєр – Майнц 2:0 (0:0, 2:0)
Голи: 1:0 – 48 Бейлі, 2:0 – 68, пенальті Венделл.
Abpfiff!— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 28 января 2018 г.
Verdienter erster Heimsieg 2018 ✔
Platz Zwei zurück erobert ✔
Seit 25 Spielen immer getroffen ✔
Was sagt ihr zu diesem Resultat? 😍#B04M05 2:0 pic.twitter.com/W9Ow800HeR
Ганновер 96 – Вольфсбург 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – 72 Маллі.
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