Зоря зіграла внічию з польським клубом

ФК Зоря

Луганська Зоря в останньмоу матчі на зборах у Туреччині розписала мирову з польською Аркою (2:2).

У складі команди Юрія Вернидуба відзначилися Лунєв і Любенович, які своїми голами зрівняли рахунок.

Після цієї гри луганці повернуться в Україну, де відпочинуть декілька днів і знову повернуться до роботи в Туреччині.

Товариський матч

Туреччина

28 січня

Зоря - Арка 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 2 Жебраковскі, 0:2 - 13 Жебраковскі, 1:2 - 29 Лунєв, 2:2 - 60 Любенович

Зоря (1 тайм): Лунін, Гордієнко, Сухарь, Сваток, Тимчик, Андрієвський, Сілас, Луньов, Харатін, Караваєв, Громов.

Зоря (2 тайм): Луіс Феліпе, Опанасенко, Чечер, Прийма (Михайло Шершень, 79), Чеберко, Ондуа, Бабенко, Шалфєєв, Кабаєв, Кочергін, Любенович.