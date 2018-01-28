133 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.01.2018 19:26
Зоря зіграла внічию з польським клубом
|ФК Зоря
Луганська Зоря в останньмоу матчі на зборах у Туреччині розписала мирову з польською Аркою (2:2).
У складі команди Юрія Вернидуба відзначилися Лунєв і Любенович, які своїми голами зрівняли рахунок.
Після цієї гри луганці повернуться в Україну, де відпочинуть декілька днів і знову повернуться до роботи в Туреччині.
Товариський матч
Туреччина
28 січня
Зоря - Арка 2:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 2 Жебраковскі, 0:2 - 13 Жебраковскі, 1:2 - 29 Лунєв, 2:2 - 60 Любенович
Зоря (1 тайм): Лунін, Гордієнко, Сухарь, Сваток, Тимчик, Андрієвський, Сілас, Луньов, Харатін, Караваєв, Громов.
Зоря (2 тайм): Луіс Феліпе, Опанасенко, Чечер, Прийма (Михайло Шершень, 79), Чеберко, Ондуа, Бабенко, Шалфєєв, Кабаєв, Кочергін, Любенович.
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