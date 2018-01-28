Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
2177 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
28.01.2018  19:45

Динамо підпише захисника зі світовим ім'ям, - Франков

Артем Франков

Київське Динамо в поточне трансферне вікно збирається підписати захисника топ-класу.

Про це у своєму твіттері написав головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Усе, що говориться в період трансферних вікон або біля них, потрібно ділити не на 8, а на 16 і навіть більше. Будьте акуратнішими, обережнішими, вибірковішими. "Нікому не можна вірити. Мені - можна" (с) Тому захисник із цілком світовим ім'ям у Динамо буде. Ми його давно дивилися", - написав журналіст.

Нагадаємо, що агент Хачеріді прокоментував можливий трансфер свого клієнта в грецький ПАОК.
Читай також
Франков: У сезоні 2019/20 кількість клубів УПЛ може зрости до 16
Франков: Динамо було проти поділу очок на два після першого етапу чемпіонату
Франков: Харків претендуватиме на проведення фіналу Кубка України 2017 року
Франков: В УЄФА дозволили Одесі приймати міжнародні футбольні матчі


Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
21:26
Футбол. Атлетико переміг Лас-Пальмас. Інші матчі 21-го туру чемпіонату Іспанії
21:10
Футбол. Байєр переміг Майнц, Ганновер поступився Вольфсбургу в 20-му турі чемпіонату Німечини
21:02
Футбол. Інтер не зміг виграти у СПАЛа, Мілан переміг Лаціо. Матчі 22-го туру чемпіонату Італії
20:39
Футбол. Геліос може поповнитися іменитими досвідченими футболістами
20:20
Теніс. Фіналістка Australian Open-2018 після гри потрапила до лікарні
20:04
Футбол. Лілль переміг Страсбур. Інші матчі 23-го туру чемпіонату Франції
19:57
Футбол. Челсі переміг Ньюкасл, Манчестер Сіті без Зінченка здолав Кардіф у 4-му раунді Кубку Англії
19:45
Футбол. Динамо підпише захисника зі світовим ім'ям, - Франков
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




БАТЛ! Обирай найкращий клуб України -
ДИНАМО vs ШАХТАР!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!