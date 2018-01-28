Динамо підпише захисника зі світовим ім'ям, - Франков

Артем Франков

Київське Динамо в поточне трансферне вікно збирається підписати захисника топ-класу.

Про це у своєму твіттері написав головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Усе, що говориться в період трансферних вікон або біля них, потрібно ділити не на 8, а на 16 і навіть більше. Будьте акуратнішими, обережнішими, вибірковішими. "Нікому не можна вірити. Мені - можна" (с) Тому захисник із цілком світовим ім'ям у Динамо буде. Ми його давно дивилися", - написав журналіст.

Всё, что говорится в период трансферных окон или около таковых, нужно делить не на 8, а на 16 и даже более. Будьте аккуратнее, осторожнее, избирательнее. "Никому нельзя верить. Мне - можно" (с) Так что защитник со вполне мировым именем в "Динамо" будет. Мы его давно смотрели — Artem Frankov (@frankov11) 28 января 2018 г.

Нагадаємо, що агент Хачеріді прокоментував можливий трансфер свого клієнта в грецький ПАОК.