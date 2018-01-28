Геліос може поповнитися іменитими досвідченими футболістами

Едмар

Харківський Геліос може підписати низку футболістів хорошого рівня.

Про це повідомляє Динамоманія.

Новачками клубу можуть стати воротар Сергій Погорілий, захисники Віталій Федорів, Папа Гуйє, півзахисники Денис Олійник, Едмар і Павло Ксьонз.

Едмар зараз виступає в Другій лізі за Металіст-1925. Останній клуб Гуйє - Актобе.

Нагадаємо, що Геліос подав заявку на проходження атестації в УПЛ.