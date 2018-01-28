184 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]28.01.2018 20:39
Геліос може поповнитися іменитими досвідченими футболістами
|Едмар
Харківський Геліос може підписати низку футболістів хорошого рівня.
Про це повідомляє Динамоманія.
Новачками клубу можуть стати воротар Сергій Погорілий, захисники Віталій Федорів, Папа Гуйє, півзахисники Денис Олійник, Едмар і Павло Ксьонз.
Едмар зараз виступає в Другій лізі за Металіст-1925. Останній клуб Гуйє - Актобе.
Нагадаємо, що Геліос подав заявку на проходження атестації в УПЛ.
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