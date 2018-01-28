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28.01.2018  22:54

Голкіпер Гірника підставив Зозулю і його агента

Данило Кучер

Новоспечений воротар Гірника Данило Кучер некрасиво вчинив із Романом Зозулею і його агентом.

Історію повідомив сам агент Володимир Кузьменко.

"Якось спортивний директор Альбасете сказав мені, що потрібно знайти молодого воротаря для другої команди, яка грає в Терсеро (4-й дивізіон Іспанії)", - розповідає Кузьменко.

"Зозуля зв'язався з Данилом Кучером і пояснив йому всю ситуацію. Хлопцеві було повідомлено про можливість приїхати на перегляд в Альбасете Б, а також штучних полях не дуже високої якості. Звісно, не йшлося про великі гроші. Данило дуже зрадів і надалі ми почали з ним спілкуватися напряму.

Мене трохи зачепила невдячність Кучера. Щоб людина трохи розслабилася, ми з дружиною запросили його на Новий рік до себе додому. Варто зазначити, що квитки на літак Данило оплачував сам. Усі інші витрати я взяв на себе - проживання в готелі, проїзд і харчування. Не дуже було приємно читати інтерв'ю Кучера, де він відвів мене роль перекладача.

2 січня відбулося перша тренування. Розумію, що штучне поле не з найкращих, але після заняття Данило почав скаржитися на біль в стегнах. Від падінь на ногах у нього утворилися набряки. Він заявив, що більше не піде на тренування з другою командою. Це був своєрідний ультиматум з його боку.

На наступний день я пішов до спортивного директора і пояснив йому ситуацію, що склалася. Якщо Кучера не візьмуть тренуватися з першою командою на нормальному полі, то він може повернутися в Україну. Інша людина на місці спортивного директора могла б просто послати куди подалі, але, оскільки мене добре знають у цьому клубі, на примхи Данила закрили очі.

Кучеру дали добро тренуватися з першою командою. Зозуля активно допомагав йому на тренуваннях із перекладом, доносив всі вимоги. Після першого тренування у тренера воротарів були сумніви щодо Кучера, але на другому занятті вони повністю розвіялися, бо він зумів проявити себе з найкращого боку. Тренер воротарів похвалив Кучера в бесіді зі спортивним директором.

Однак з боку Данила, ще після першого тренування, почалися незрозумілі розмови про повернення в Україну: сесія, невідкладні справи, з'явилися якісь проблеми. Але в той же час він конкретно нічого не говорив.

У варіант із сесією ні я, ні Зозуля не вірили. Думали, що у нього щось сталося на особистому фронті. Незрозуміло навіщо тоді він прилетів до Іспанії? Навіщо було підставляти мене перед керівництвом Альбасете?

Потім він, ні з ким не порадившись, узяв квиток в Україну на 6 січня. Альбасете готовий був підписати контракт із Кучером. Я написав Данилу смс, у якому запитав, чи зможе він прилетіти до Іспанії. Його відповідь була такою, мовляв, я вже не знаю, може мені надійде пропозиція з України", - цитує агента footboom.

Нагадаємо, що Кучер підписав контракт із Гірником.
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