66 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.01.2018 23:27
Ворскла повернулася до Туреччини на другий збір
|ФК Ворскла
Полтавська Ворскла розпочала другий навчально-тренувальний збір у Туреччині.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Перший збір Ворскла також провела в Туреччині і лише на кілька днів поверталася в Україну.
Тепер команда повернулася до Туреччини, де проведе два тижні. Серед суперників у спарингах поки позначений тільки Динамо Тбілісі.
На першому зборі Ворскла виграла чотири матчі, всі з рахунком 2:1.
Нагадаємо, що Шахтар розпочав другий навчально-тренувальний збір у Дубаї.
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
28.01.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua