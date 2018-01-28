Ворскла повернулася до Туреччини на другий збір

ФК Ворскла

Полтавська Ворскла розпочала другий навчально-тренувальний збір у Туреччині.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Перший збір Ворскла також провела в Туреччині і лише на кілька днів поверталася в Україну.

Тепер команда повернулася до Туреччини, де проведе два тижні. Серед суперників у спарингах поки позначений тільки Динамо Тбілісі.

На першому зборі Ворскла виграла чотири матчі, всі з рахунком 2:1.

Нагадаємо, що Шахтар розпочав другий навчально-тренувальний збір у Дубаї.