479 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.01.2018 08:58
Барселона в Іспанії повторила рекорд 8-річної давнини
|Барселона перемогла Алавес/fcbarcelona.com
Перегравши у матчі 21-го туру Примери Алавес, Барселона продовжила серію без поразок до 21 поєдинку.
Синьо-гранатові повторили власний рекорд за цим показником. Він був встановлений в сезоні-2009/10, коли команду тренував Хосеп Гвардіола.
В активі Барселони 57 очок: це - на 11 більше, ніж у Атлетико, що йде на другому місці.
Раніше повідомлялося, що Барселона вийшла в 1/2 фіналу Кубку Іспанії.
Як відомо, після попереднього туру Примери нападник Барси Ліонель Мессі став автором гучного досягнення.
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
28.01.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua