Барселона в Іспанії повторила рекорд 8-річної давнини

Барселона перемогла Алавес/fcbarcelona.com

Перегравши у матчі 21-го туру Примери Алавес, Барселона продовжила серію без поразок до 21 поєдинку.

Синьо-гранатові повторили власний рекорд за цим показником. Він був встановлений в сезоні-2009/10, коли команду тренував Хосеп Гвардіола.

В активі Барселони 57 очок: це - на 11 більше, ніж у Атлетико, що йде на другому місці.

Раніше повідомлялося, що Барселона вийшла в 1/2 фіналу Кубку Іспанії.

Як відомо, після попереднього туру Примери нападник Барси Ліонель Мессі став автором гучного досягнення.