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29.01.2018  18:10

Екс-нападник Динамо працевлаштувався в Іспанії

Браун Ідейє

Екс-нападник Динамо Браун Ідейє офіційно став гравцем іспанського клубу Малага.

Як повідомляє офіційний сайт команди, орендна угода розрахована до кінця року.

Відзначимо, що Ідейє, контракт якого належить китайському клубу Тяньцзінь Теда, вже пройшов медогляд і погодив всі деталі особистого контракту.

Раніше повідомлялося, що Ідейє забив у чемпіонаті Китаю.
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