719 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.01.2018 18:10
Екс-нападник Динамо працевлаштувався в Іспанії
|Браун Ідейє
Екс-нападник Динамо Браун Ідейє офіційно став гравцем іспанського клубу Малага.
Як повідомляє офіційний сайт команди, орендна угода розрахована до кінця року.
MCFNews| ¡La potencia y definición de @OfficialIdeye ya están al servicio del #MálagaCF! #BienvenidoIdeye #VamosMálaga ➡️ https://t.co/OOvM4IaFkC pic.twitter.com/08qXZwn6ud— Málaga CF (@MalagaCF) 29 січня 2018 р.
Відзначимо, що Ідейє, контракт якого належить китайському клубу Тяньцзінь Теда, вже пройшов медогляд і погодив всі деталі особистого контракту.
Раніше повідомлялося, що Ідейє забив у чемпіонаті Китаю.
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