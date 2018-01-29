798 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.01.2018 18:34
ЗМІ сватають у Динамо оборонця Наполі
|Влад Кірікеш
Динамо розглядає варіант підписання захисника Наполі Влада Кірікеша.
28-річний капітан збірної Румунії є одним із варіантів підсилення київського клубу, повідомляє грецьке видання Sdna.gr.
Як зазначає джерело, окрім Карлоса Самбрано, Динамо розглядає і кандидатуру Кірікеша, контракт якого з Наполі чинний до 30 червня 2020 року.
Трансферна вартість румуна, згідно даних Transfermarkt, складає 6 млн євро, пише football24.ua.
Раніше була інформація, що Динамо підпише захисника зі світовим ім'ям.
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