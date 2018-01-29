ЗМІ сватають у Динамо оборонця Наполі

Влад Кірікеш

Динамо розглядає варіант підписання захисника Наполі Влада Кірікеша.

28-річний капітан збірної Румунії є одним із варіантів підсилення київського клубу, повідомляє грецьке видання Sdna.gr.

Як зазначає джерело, окрім Карлоса Самбрано, Динамо розглядає і кандидатуру Кірікеша, контракт якого з Наполі чинний до 30 червня 2020 року.

Трансферна вартість румуна, згідно даних Transfermarkt, складає 6 млн євро, пише football24.ua.

Раніше була інформація, що Динамо підпише захисника зі світовим ім'ям.