225 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.01.2018 18:49
Карпати на зборах обіграли клуб Максимова
Львівські Карпати здобули вольову перемогу над азербайджанською Кешлею, яку очолює Юрій Максимов.
Контрольний матч
29 січня
Кешла (Азербайджан) – Карпати – 1:2 (0:1, 1:1)
Голи: 0:1 - 43 Худоб'як, 1:1 - 56 Рафаель, 1:2 - 58 Швед
Раніше повідомлялося, що Карпати не взяли на другий збір сина президента Руху.
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