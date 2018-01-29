Карпати на зборах обіграли клуб Максимова

Львівські Карпати здобули вольову перемогу над азербайджанською Кешлею, яку очолює Юрій Максимов.

Контрольний матч

29 січня

Кешла (Азербайджан) – Карпати – 1:2 (0:1, 1:1)

Голи: 0:1 - 43 Худоб'як, 1:1 - 56 Рафаель, 1:2 - 58 Швед

Раніше повідомлялося, що Карпати не взяли на другий збір сина президента Руху.