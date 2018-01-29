Молодий кіпер Зорі не перейде в Реал Сосьєдад цієї зими

Андрій Лунін

Воротар Зорі Андрій Лунін не стане гравцем іспанського Реал Сосьєдада до закінчення сезону.

Про це повідомив іспанський журналіст Мікель Рекальде.

"Вже майже напевно, що Лунін не перейде у Реал Сосьєдад зараз. Клуб чекає закінчення сезону. Якщо Лунін все-таки перейде до команди, то це станеться влітку", - цитує Мікеля Рекальде Футбол 24.

Раніше була інформація, що Лунін узгодив особистий контракт з кіпер збірної України.

А потім батько молодого воротаря підтвердив інтерес іспанців до свого сина.