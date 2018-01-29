288 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.01.2018 19:30
Молодий кіпер Зорі не перейде в Реал Сосьєдад цієї зими
|Андрій Лунін
Воротар Зорі Андрій Лунін не стане гравцем іспанського Реал Сосьєдада до закінчення сезону.
Про це повідомив іспанський журналіст Мікель Рекальде.
"Вже майже напевно, що Лунін не перейде у Реал Сосьєдад зараз. Клуб чекає закінчення сезону. Якщо Лунін все-таки перейде до команди, то це станеться влітку", - цитує Мікеля Рекальде Футбол 24.
Раніше була інформація, що Лунін узгодив особистий контракт з кіпер збірної України.
А потім батько молодого воротаря підтвердив інтерес іспанців до свого сина.
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