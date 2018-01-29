Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
288 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
29.01.2018  19:30

Молодий кіпер Зорі не перейде в Реал Сосьєдад цієї зими

Андрій Лунін

Воротар Зорі Андрій Лунін не стане гравцем іспанського Реал Сосьєдада до закінчення сезону.

Про це повідомив іспанський журналіст Мікель Рекальде.

"Вже майже напевно, що Лунін не перейде у Реал Сосьєдад зараз. Клуб чекає закінчення сезону. Якщо Лунін все-таки перейде до команди, то це станеться влітку", - цитує Мікеля Рекальде Футбол 24.

Раніше була інформація, що Лунін узгодив особистий контракт з кіпер збірної України.

А потім батько молодого воротаря підтвердив інтерес іспанців до свого сина.
Читай також
Зоря без Луніна розгромила суперника у контрольному матчі. ВІДЕО
Рафаїлов дав нову інформацію про Луніна і Реал Сосьєдад
Караваєв повісив цінник на свого партнера Луніна
Лунін, на відміну від свого батька, підтвердив інтерес з боку Реал Сосьєдаду
Батько Луніна прояснив ситуацію щодо можливого переходу свого сина до іспанського Реала
Лунін: Ми вже втомилися, відпочинок зайвим не буде
Лунін: Безумовно, є хвилювання перед грою з Атлетиком


Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс

Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку

 
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
21:36
Футбол. Двом фанатам Динамо загрожує ув'язнення за спробу підпалити каплицю УПЦ МП
21:21
Біатлон. Підручний: До заборонених препаратів ніколи й близько не підходив
21:04
Футбол. Український захисник дебютував в чемпіонаті Туреччини
20:31
Футбол. Арсенал орендував захисника київського Динамо
20:15
Футбол. Комітет етики та чесної гри ФФУ вивчає понад 50 підозрілих матчів
19:50
Бокс. Українець побив рекорд легендарного Холіфілда
19:30
Футбол. Молодий кіпер Зорі не перейде в Реал Сосьєдад цієї зими
19:11
Теніс. Світоліна - в числі претенденток на звання найкращої тенісистки січня. ВІДЕО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




БАТЛ! Обирай найкращий клуб України -
ДИНАМО vs ШАХТАР!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!