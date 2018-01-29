Комітет етики та чесної гри ФФУ вивчає понад 50 підозрілих матчів

Франческо Баранка

Комітет етики та чесної гри ФФУ наразі вивчає понад 50 підозрілих матчів.

Про це розповів Голова комітету етики та чесної гри Франческо Баранка.

"У нас є достатньо матчів в полі нашого зору, більш ніж 50. За деякими з них вже є певні висновки і деякі з них вже розслідуються. Процедура стартує негайно, після того, як ми знаходимо дивні рухи ставок. Це відбувається в основному розслідуванні і з рекомендаціями футбольних експертів".

"З травня місяця ми виявили в цілому 67 підозрілих матчів у всіх футбольних дивізіонах України. Включаючи молодіжні, жіночі і товариські матчі", – цитує Баранку terrikon.

Раніше стало відомо, що в Генпрокуратурі підозрюють близько 100 футболістів у грі на тоталізаторі.