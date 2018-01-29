45 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.01.2018 20:15
Комітет етики та чесної гри ФФУ вивчає понад 50 підозрілих матчів
|Франческо Баранка
Комітет етики та чесної гри ФФУ наразі вивчає понад 50 підозрілих матчів.
Про це розповів Голова комітету етики та чесної гри Франческо Баранка.
"У нас є достатньо матчів в полі нашого зору, більш ніж 50. За деякими з них вже є певні висновки і деякі з них вже розслідуються. Процедура стартує негайно, після того, як ми знаходимо дивні рухи ставок. Це відбувається в основному розслідуванні і з рекомендаціями футбольних експертів".
"З травня місяця ми виявили в цілому 67 підозрілих матчів у всіх футбольних дивізіонах України. Включаючи молодіжні, жіночі і товариські матчі", – цитує Баранку terrikon.
Раніше стало відомо, що в Генпрокуратурі підозрюють близько 100 футболістів у грі на тоталізаторі.
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua