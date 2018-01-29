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29.01.2018  20:31

Арсенал орендував захисника київського Динамо

Олександр Осман

Захисник Динамо Олександр Осман перейшов в оренду до київського Арсенала.

Про це повідомляє офіційний сайт гармашів.

Осінню частину чемпіонату 21-річний футболіст провів в Карпатах, де теж виступав на правах оренди.

Осман зіграв за львів'ян тільки 1 матч.

Нагадаємо, що Динамо продовжило контракт з лідером команди.
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