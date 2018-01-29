Український захисник дебютував в чемпіонаті Туреччини

Істанбул - Карабюкспор

Новачок терецького Карабюспора Антон Кравченко дебутував за свій новий клуб.

Українець вийшов на поле в стартовому складі та відіграв увесь матч проти Істанбула.

На жаль, дебют виявився вкрай невдалим. Карабюкспор зазнав розгромної поразки з рахунком 5:0.

Слід зазначити, що всі голи гості пропустили ще в першому таймі.

Також у складі гостей увесь матч відіграв українець Андрій Близниченко.

Нагадаємо, що 25 січня Кравченко підписав контракт з турецьким клубом, але деталі угоди не повідомляються.