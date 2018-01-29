76 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.01.2018 21:04
Український захисник дебютував в чемпіонаті Туреччини
|Істанбул - Карабюкспор
Новачок терецького Карабюспора Антон Кравченко дебутував за свій новий клуб.
Українець вийшов на поле в стартовому складі та відіграв увесь матч проти Істанбула.
На жаль, дебют виявився вкрай невдалим. Карабюкспор зазнав розгромної поразки з рахунком 5:0.
Слід зазначити, що всі голи гості пропустили ще в першому таймі.
Також у складі гостей увесь матч відіграв українець Андрій Близниченко.
Takımımızın, Başakşehir karşısındaki ilk 11'i belli oldu. #KardemirKarabükspor pic.twitter.com/x4OemUNeWz— Kardemir Karabükspor (@k_karabukspor) 29 січня 2018 р.
Нагадаємо, що 25 січня Кравченко підписав контракт з турецьким клубом, але деталі угоди не повідомляються.
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