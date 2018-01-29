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29.01.2018  23:17

Бекхем представив свій власний футбольний клуб

Девід Бекхем під час презентації / ua-football

У Маямі пройшла церемонія представлення проекту футбольного клубу Девіда Бекхема.

Пряма трансляція презентації команди велася на сайті клубу.

Клуб стане 25 учасником MLS, орієнтовно клуб почне виступ у 2020 році.

На презентації нового клубу Бекхем пообіцяв, що команда стане однією з найкращих в лізі.

За словами англійця, про готовність виступати за клуб вже заявили безліч гравців топ-рівня. Крім того Бекхем заявив, що клуб сконцентіруется на розвитку власної футбольної академії, пише ua-football.

Нагадаємо, що за свою клубну кар'єру англієць виступав за Манчестер Юнайтед, Престон Норт Енд, Реал, Лос-Анджелес Гелаксі, Мілан і ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що новостворений клуб очолить Роберто Карлос.
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