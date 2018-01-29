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29.01.2018  23:36

На честь Буффона Ювентус випустив 1111 футболок. ФОТО. ВІДЕО

Джанлуїджі Буффон

Ювентус випустив спеціальні футболки до дня народження легендарного голкіпера команди Джанлуїджі Буффона.

Про це повідомляє офіційний сайт Старої сеньйори.

Футболки вийшли обмеженим тиражем у кількості 1111 штук.

Ювілейні футболки Буффона

Вартість однієї футболки складає 249 євро. На етикетці кожної футболки набитий номер від 1 до 1111, щоб підкреслити її унікальність. В комплект входить листівка з автографом легендарного голкіпера.

Нагадаємо, що 28 січня легендарний голкіпер відсвяткував свій 40-річний ювілей.

Буффон виступає за Ювентус з 2001 року, перейшовши з Парми.

У складі туринського клубу голкіпер став 10-разовим чемпіоном Італії.

Раніше повідомлялося, що Буффон вирішив продовжувати кар'єру.

Також була інформація, що Франческо Тотті пожартував на рахунок подарунка легендарному кіперу.
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