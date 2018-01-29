На честь Буффона Ювентус випустив 1111 футболок. ФОТО. ВІДЕО

Джанлуїджі Буффон

Ювентус випустив спеціальні футболки до дня народження легендарного голкіпера команди Джанлуїджі Буффона.

Про це повідомляє офіційний сайт Старої сеньйори.

Футболки вийшли обмеженим тиражем у кількості 1111 штук.

Ювілейні футболки Буффона

Вартість однієї футболки складає 249 євро. На етикетці кожної футболки набитий номер від 1 до 1111, щоб підкреслити її унікальність. В комплект входить листівка з автографом легендарного голкіпера.

Нагадаємо, що 28 січня легендарний голкіпер відсвяткував свій 40-річний ювілей.

Буффон виступає за Ювентус з 2001 року, перейшовши з Парми.

У складі туринського клубу голкіпер став 10-разовим чемпіоном Італії.

Un giorno speciale, una maglia unica: festeggia il compleanno di Gianluigi Buffon​ con la sua divisa "Black Edition", edizione limitata in 1111 esemplari ➡️ https://t.co/xLlRtWaxFC 🏳️🏴 #GIG1BDAY pic.twitter.com/HWHe5NY7YU — JuventusFC (@juventusfc) 28 січня 2018 р.

Раніше повідомлялося, що Буффон вирішив продовжувати кар'єру.

Також була інформація, що Франческо Тотті пожартував на рахунок подарунка легендарному кіперу.