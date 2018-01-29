На честь Буффона Ювентус випустив 1111 футболок. ФОТО. ВІДЕО
|Джанлуїджі Буффон
Ювентус випустив спеціальні футболки до дня народження легендарного голкіпера команди Джанлуїджі Буффона.
Про це повідомляє офіційний сайт Старої сеньйори.
Футболки вийшли обмеженим тиражем у кількості 1111 штук.
|Ювілейні футболки Буффона
Вартість однієї футболки складає 249 євро. На етикетці кожної футболки набитий номер від 1 до 1111, щоб підкреслити її унікальність. В комплект входить листівка з автографом легендарного голкіпера.
Нагадаємо, що 28 січня легендарний голкіпер відсвяткував свій 40-річний ювілей.
Буффон виступає за Ювентус з 2001 року, перейшовши з Парми.
У складі туринського клубу голкіпер став 10-разовим чемпіоном Італії.
Un giorno speciale, una maglia unica: festeggia il compleanno di Gianluigi Buffon con la sua divisa "Black Edition", edizione limitata in 1111 esemplari ➡️ https://t.co/xLlRtWaxFC 🏳️🏴 #GIG1BDAY pic.twitter.com/HWHe5NY7YU— JuventusFC (@juventusfc) 28 січня 2018 р.
Раніше повідомлялося, що Буффон вирішив продовжувати кар'єру.
Також була інформація, що Франческо Тотті пожартував на рахунок подарунка легендарному кіперу.
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