Сельта перемогла Бетис в 21 турі чемпіонату Іспанії

Сельта - Бетис

В заключному матчі 21-го туру чемпіонату Іспанії Сельта вдома перемогла Бетис (3:2).

Дублем у складі господарів відзначився 30-річний форвард Яго Аспас.

Після цієї перемоги команда із Віго впритул наблизилася до зони Єврокубків.

Чемпіонат Іспанії

21-й тур

29 січня

Сельта - Бетис 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Аспас, 2:0 - 57 Гомес, 2:1 - 71 Леон, 3:1 - 80 Аспас, 3:2 - 90+1, пенальті Гуардадо

Нагадаємо, що в 21 турі Реал познущався над Валенсією, а Барселона мінімально здолала Алавес.