48 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.01.2018 23:54
Сельта перемогла Бетис в 21 турі чемпіонату Іспанії
|Сельта - Бетис
В заключному матчі 21-го туру чемпіонату Іспанії Сельта вдома перемогла Бетис (3:2).
Дублем у складі господарів відзначився 30-річний форвард Яго Аспас.
Після цієї перемоги команда із Віго впритул наблизилася до зони Єврокубків.
Чемпіонат Іспанії
21-й тур
29 січня
Сельта - Бетис 3:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 12 Аспас, 2:0 - 57 Гомес, 2:1 - 71 Леон, 3:1 - 80 Аспас, 3:2 - 90+1, пенальті Гуардадо
FINAL #CeltaRealBetis 3-2— LaLiga (@LaLiga) 29 січня 2018 р.
⚽ ASPAS 🤜💙🤛 MAXI ⚽
👏 ¡Un dúo que vale puntos! 👏 pic.twitter.com/7JbswHshIu
Нагадаємо, що в 21 турі Реал познущався над Валенсією, а Барселона мінімально здолала Алавес.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|18
|3
|0
|59-10
|57
|2
|Атлетико
|21
|13
|7
|1
|32-9
|46
|3
|Валенсія
|21
|12
|4
|5
|42-25
|40
|4
|Реал
|20
|11
|5
|4
|43-19
|38
|5
|Вільяреал
|21
|11
|4
|6
|32-24
|37
|6
|Севілья
|21
|10
|3
|8
|27-29
|33
|7
|Сельта
|21
|9
|4
|8
|38-30
|31
|8
|Ейбар
|21
|8
|5
|8
|26-33
|29
|9
|Хетафе
|21
|7
|7
|7
|26-21
|28
|10
|Жирона
|21
|7
|7
|7
|29-29
|28
|+2
|11
|Леганес
|20
|8
|4
|8
|20-21
|28
|12
|Атлетик
|21
|6
|9
|6
|24-23
|27
|-2
|13
|Бетіс
|21
|8
|3
|10
|35-44
|27
|14
|Еспаньол
|21
|6
|6
|9
|18-28
|24
|15
|Реал Сосьєдад
|21
|6
|5
|10
|36-40
|23
|+1
|16
|Леванте
|21
|3
|10
|8
|18-30
|19
|-1
|17
|Алавес
|21
|6
|1
|14
|17-31
|19
|18
|Депортиво
|21
|4
|5
|12
|24-46
|17
|19
|Лас-Пальмас
|21
|4
|2
|15
|16-50
|14
|20
|Малага
|21
|3
|4
|14
|14-34
|13
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