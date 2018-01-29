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29.01.2018  23:54

Сельта перемогла Бетис в 21 турі чемпіонату Іспанії

Сельта - Бетис

В заключному матчі 21-го туру чемпіонату Іспанії Сельта вдома  перемогла Бетис (3:2).

Дублем у складі господарів відзначився 30-річний форвард Яго Аспас.

Після цієї перемоги команда із Віго впритул наблизилася до зони Єврокубків.

Чемпіонат Іспанії

21-й тур

29 січня

Сельта - Бетис 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Аспас, 2:0 - 57 Гомес, 2:1 - 71 Леон, 3:1 - 80 Аспас, 3:2 - 90+1, пенальті Гуардадо

Нагадаємо, що в 21 турі Реал познущався над Валенсією, а Барселона мінімально здолала Алавес.

    І В Н П М О
  1 Барселона 21 18 3 0 59-10 57
  2 Атлетико 21 13 7 1 32-9 46
  3 Валенсія 21 12 4 5 42-25 40
  4 Реал 20 11 5 4 43-19 38
  5 Вільяреал 21 11 4 6 32-24 37
  6 Севілья 21 10 3 8 27-29 33
  7 Сельта 21 9 4 8 38-30 31
  8 Ейбар 21 8 5 8 26-33 29
  9 Хетафе 21 7 7 7 26-21 28
  10 Жирона 21 7 7 7 29-29 28
+2 11 Леганес 20 8 4 8 20-21 28
  12 Атлетик 21 6 9 6 24-23 27
-2 13 Бетіс 21 8 3 10 35-44 27
  14 Еспаньол 21 6 6 9 18-28 24
  15 Реал Сосьєдад 21 6 5 10 36-40 23
+1 16 Леванте 21 3 10 8 18-30 19
-1 17 Алавес 21 6 1 14 17-31 19
  18 Депортиво 21 4 5 12 24-46 17
  19 Лас-Пальмас 21 4 2 15 16-50 14
  20 Малага 21 3 4 14 14-34 13

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