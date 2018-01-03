963 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.01.2018 15:21
Екс-гравець Динамо забив гол в стилі Мессі у першості Австралії
|Мілош Нінкович
Екс-хавбек київського Динамо Мілош Нінкович забив чарівний гол в чемпіонаті Австралії.
У матчі Сідней – Ньюкасл Джетс серб відкрив рахунок на 16-й хвилині, накрутивши практичну усю оборону гостей у стилі Ліонеля Мессі.
Milos Ninkovic appreciation tweet.— Hyundai A-League (@ALeague) 3 січня 2018 р.
😲😲😲
📺 #SYDvNEW is LIVE on @FOXFOOTBALL 501 #ALeague pic.twitter.com/nbNZokgTsj
Раніше повідомлялося, що Нінкович продовжив контракт з Сіднеєм на один рік.
Також була інформація, що Нінкович - найкращий асистент чемпіонату Австралії.
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