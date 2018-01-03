Екс-гравець Динамо забив гол в стилі Мессі у першості Австралії

Мілош Нінкович

Екс-хавбек київського Динамо Мілош Нінкович забив чарівний гол в чемпіонаті Австралії.

У матчі Сідней – Ньюкасл Джетс серб відкрив рахунок на 16-й хвилині, накрутивши практичну усю оборону гостей у стилі Ліонеля Мессі.

Раніше повідомлялося, що Нінкович продовжив контракт з Сіднеєм на один рік.

Також була інформація, що Нінкович - найкращий асистент чемпіонату Австралії.