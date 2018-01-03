ПАОК завершить перехід захисника Шахтаря 5-го січня

Марсіо Азеведо

5-го січня представники Шахтаря і ПАОКа завершать трансфер захисника гірників Марсіо Азеведо.

Як повідомляє gazzetta.gr, 31-річний футболіст прибуде в Салоніки в п'ятницю і про перехід буде оголошено офіційно.

Перед підписанням контракту бразилець повинен пройти медичне обстеження, інформує tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що футболіст проведе в ПАОКу найближчі півроку на правах оренди, а влітку сторони домовляться про повноцінний контракт.

Також була інформація, що ПАОК побоюється попередніх травм Азеведо.