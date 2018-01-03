568 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.01.2018 15:42
ПАОК завершить перехід захисника Шахтаря 5-го січня
|Марсіо Азеведо
5-го січня представники Шахтаря і ПАОКа завершать трансфер захисника гірників Марсіо Азеведо.
Як повідомляє gazzetta.gr, 31-річний футболіст прибуде в Салоніки в п'ятницю і про перехід буде оголошено офіційно.
Перед підписанням контракту бразилець повинен пройти медичне обстеження, інформує tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що футболіст проведе в ПАОКу найближчі півроку на правах оренди, а влітку сторони домовляться про повноцінний контракт.
Також була інформація, що ПАОК побоюється попередніх травм Азеведо.
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