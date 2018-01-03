195 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.01.2018 16:05
Манчестер Сіті готовий заплатити 60 млн євро за захисника Барселони
|Самюель Умтіті / goal.com
Клуб, у якому грає Олександр Зінченко, хоче підписати захисника каталонців Самюеля Умтіті.
Про це повідомляє L’Equipe.
За інформацією видання, лідер чемпіонату Англії готовий викласти за 24-річного француза 60 млн євро. Причиною цьому є бажання наставника городян підсилити центр оборони, пише Трибуна.
Нагадаємо, що інший захисник Барселони перейде до китайського клубу, де отримуватиме втричі більшу зарплату.
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