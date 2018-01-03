212 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.01.2018 16:17
Гравець Манчестер Сіті може втратити новонародженого сина, який бореться за життя
|Давід Сільва
Півзахисник англійського клубу Давід Сільва відсутній у складі команди під час Boxing Day через проблеми зі здоров'ям у його новонародженого сина.
Про це футболіст написав у своєму твіттері.
"Мій син, Матео, народився набагато раніше терміну і зараз кожен день бореться завдяки команді лікарів. Я вдячний Манчестер Сіті за те, що вони розуміють мою ситуацію", - поділився іспанець.
COMUNICADO OFICIAL: pic.twitter.com/8Ooaef92ro— David Silva (@21LVA) 3 января 2018 г.
Нагадаємо, що в листопаді Сільва продовжив контракт із Ман Сіті.
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