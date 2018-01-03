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03.01.2018  16:17

Гравець Манчестер Сіті може втратити новонародженого сина, який бореться за життя

Давід Сільва

Півзахисник англійського клубу Давід Сільва відсутній у складі команди під час Boxing Day через проблеми зі здоров'ям у його новонародженого сина.

Про це футболіст написав у своєму твіттері.

"Мій син, Матео, народився набагато раніше терміну і зараз кожен день бореться завдяки команді лікарів. Я вдячний Манчестер Сіті за те, що вони розуміють мою ситуацію", - поділився іспанець.

Нагадаємо, що в листопаді Сільва продовжив контракт із Ман Сіті.
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