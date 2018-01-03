518 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.01.2018 16:28
Коноплянка у поточне трансферне вікно може повернутися в український клуб, - ЗМІ
Гравець Шальке Євген Коноплянка може перейти в донецький Шахтар.
Про це повідомляє Sport Bild із посиланням на українські медіа, які залишаються невідомими.
За інформацією джерел, Євген має замінити Бернарда, який все ще не продовжив контракт із Шахтарем і розглядає варіант зі зміною клубу.
Також відзначається, що Коноплянка може втратити місце у складі через перехід у Шальке Марко Пьяци, пише Трибуна.
Нагадаємо, що Шахтар планує здійснити декілька гучних трансферів у січні, які викличуть неабиякий резонанс.
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