Коноплянка у поточне трансферне вікно може повернутися в український клуб, - ЗМІ





Гравець Шальке Євген Коноплянка може перейти в донецький Шахтар.

Про це повідомляє Sport Bild із посиланням на українські медіа, які залишаються невідомими.

За інформацією джерел, Євген має замінити Бернарда, який все ще не продовжив контракт із Шахтарем і розглядає варіант зі зміною клубу.

Також відзначається, що Коноплянка може втратити місце у складі через перехід у Шальке Марко Пьяци, пише Трибуна.

Нагадаємо, що Шахтар планує здійснити декілька гучних трансферів у січні, які викличуть неабиякий резонанс.