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03.01.2018  17:01

Віда - про перехід у Бешикташ: У мене були й інші пропозиції, але я дав слово і дотримав його

Домагой Віда / ФК Бешикташ

Колишній захисник Динамо Домагой Віда дотримав слово і перейшов у Бешикташ попри інші пропозиції.

Про це футболіст повідомив під час прес-конференції.

"Із великою повагою ставлюся до Бешикташа. Я приїхав до нової великої сім'ї. У мене були й інші пропозиції, але я дав слово і дотримав його. Думаю, що ми з Бешикташем одне одному підходимо", - сказав хорват.

"Керівництво клубу та наші вболівальники просто неймовірні. Не можу дочекатися моменту, коли вийду на поле перед нашими фанатами. Я вірю, що зможу досягнути успіху в Бешикташі", - переконаний Віда.

Нагадаємо, що Бешикташ офіційно представив Віду.

Як відомо, фанати Бешикташа піснями зустріли Віду.
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