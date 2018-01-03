Віда - про перехід у Бешикташ: У мене були й інші пропозиції, але я дав слово і дотримав його

Домагой Віда / ФК Бешикташ

Колишній захисник Динамо Домагой Віда дотримав слово і перейшов у Бешикташ попри інші пропозиції.

Про це футболіст повідомив під час прес-конференції.

"Із великою повагою ставлюся до Бешикташа. Я приїхав до нової великої сім'ї. У мене були й інші пропозиції, але я дав слово і дотримав його. Думаю, що ми з Бешикташем одне одному підходимо", - сказав хорват.

"Керівництво клубу та наші вболівальники просто неймовірні. Не можу дочекатися моменту, коли вийду на поле перед нашими фанатами. Я вірю, що зможу досягнути успіху в Бешикташі", - переконаний Віда.

Domagoj Vida: Herkesten saygı gördüm. Büyük bir aileye geldim. Başka teklifler vardı ama ben kararımı vermiştim. Çok iyi bir takıma sahibiz. Teknik Direktörümüz ve taraftarımız da muhteşem. Taraftarımızın karşısına çıkmaya sabırsızlanıyorum. Başarılı olacağımıza inanıyorum. pic.twitter.com/RLXHRZyXBU — Beşiktaş JK (@Besiktas) 3 января 2018 г.

Нагадаємо, що Бешикташ офіційно представив Віду.

Як відомо, фанати Бешикташа піснями зустріли Віду.