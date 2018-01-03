303 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.01.2018 17:19
Президент Олімпіка: Шабанов на 99% - гравець Динамо
|Артем Шабанов
Захисник донецького клубу Артем Шабанов на 99% уже гравець київського Динамо.
Про це сказав президент Олімпіка Владислав Гельзін.
За його словами, усі формальності вже владнано, пише Футбол 24.
25-річний захисник у поточному сезоні провів 18 матчів у складі Олімпіка.
У листопаді футболіст викликався в збірну України на товариський матч проти Словаччини.
Нагадаємо, що Шабанов подобається також тренеру Зорі Юрію Вернидубу.
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