Президент Олімпіка: Шабанов на 99% - гравець Динамо

Артем Шабанов

Захисник донецького клубу Артем Шабанов на 99% уже гравець київського Динамо.

Про це сказав президент Олімпіка Владислав Гельзін.

За його словами, усі формальності вже владнано, пише Футбол 24.

25-річний захисник у поточному сезоні провів 18 матчів у складі Олімпіка.

У листопаді футболіст викликався в збірну України на товариський матч проти Словаччини.

Нагадаємо, що Шабанов подобається також тренеру Зорі Юрію Вернидубу.