1031 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]03.01.2018 17:49
Легендарний голкіпер Барселони у 35 років завершив кар'єру
|Віктор Вальдес
Колишній воротар Барселони і збірної Іспанії Віктор Вальдес завершив футбольну кар'єру.
Про це він повідомив у своєму твіттері зі словами "Спасибі за все!".
Зазначимо, що Вальдес 6 разів ставав чемпіоном Іспанії в складі Барселони, а також тричі перемагав у Лізі чемпіонів. Останнім клубом іспанського воротаря був Мідлсбро.
Нагадаємо, що влітку Вальдес розірвав контракт із МІдлсбро.
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