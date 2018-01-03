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03.01.2018  17:49

Легендарний голкіпер Барселони у 35 років завершив кар'єру

Віктор Вальдес

Колишній воротар Барселони і збірної Іспанії Віктор Вальдес завершив футбольну кар'єру.

Про це він повідомив у своєму твіттері зі словами "Спасибі за все!".

Зазначимо, що Вальдес 6 разів ставав чемпіоном Іспанії в складі Барселони, а також тричі перемагав у Лізі чемпіонів. Останнім клубом іспанського воротаря був Мідлсбро.

Нагадаємо, що влітку Вальдес розірвав контракт із МІдлсбро.
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