Легендарний голкіпер Барселони у 35 років завершив кар'єру

Віктор Вальдес

Колишній воротар Барселони і збірної Іспанії Віктор Вальдес завершив футбольну кар'єру.

Про це він повідомив у своєму твіттері зі словами "Спасибі за все!".

Зазначимо, що Вальдес 6 разів ставав чемпіоном Іспанії в складі Барселони, а також тричі перемагав у Лізі чемпіонів. Останнім клубом іспанського воротаря був Мідлсбро.

Нагадаємо, що влітку Вальдес розірвав контракт із МІдлсбро.