Тренер Олімпіка: У Шабанова є все, щоб замінити Віду в Динамо

Роман Санжар

Артем Шабанов, який уже майже перейшов із Олімпіка в Динамо, цілком може замінити на позиції центрального захисника Домагоя Віду.

Про це сказав головний тренер донечан Роман Санжар.

"Усе покаже його робота в Динамо. Тільки в іграх буде зрозуміло, чи зможе Шабанов замінити Виду. У Артема є всі необхідні якості і дані для того, щоб посісти місце Домагоя", - вважає тренер.

"Шабанов має прекрасну першу передачу, хорошу швидкість, гру на другому поверсі і він уміє почати атаку. Думаю, що в Шабанова є все, щоб замінити Віду", - цитує Санжара footboom.

Нагадаємо, що, за повідомленням ЗМІ, Динамо відправить Шабанова в оренду в Зорю.