695 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.01.2018 20:35
Тренер Олімпіка: У Шабанова є все, щоб замінити Віду в Динамо
|Роман Санжар
Артем Шабанов, який уже майже перейшов із Олімпіка в Динамо, цілком може замінити на позиції центрального захисника Домагоя Віду.
Про це сказав головний тренер донечан Роман Санжар.
"Усе покаже його робота в Динамо. Тільки в іграх буде зрозуміло, чи зможе Шабанов замінити Виду. У Артема є всі необхідні якості і дані для того, щоб посісти місце Домагоя", - вважає тренер.
"Шабанов має прекрасну першу передачу, хорошу швидкість, гру на другому поверсі і він уміє почати атаку. Думаю, що в Шабанова є все, щоб замінити Віду", - цитує Санжара footboom.
Нагадаємо, що, за повідомленням ЗМІ, Динамо відправить Шабанова в оренду в Зорю.
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