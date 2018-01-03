369 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.01.2018 20:48
Віда провів перше тренування в Бешикташі. ФОТО
|Домагой Віда / ФК Бешикташ
Колишній гравець Динамо Домагой Віда розпочав роботу в новому клубі.
Про це інформує офіційний твіттер-аккаунт Бешикташа.
Beşiktaşımız, Antalya kampında ilk çalışmasını gerçekleştirdi ve yeni transferimiz Domagoj Vida, takımımızla ilk antrenmanına çıktı#Beşiktaş pic.twitter.com/I5KprvA9qF— Beşiktaş JK (@Besiktas) 3 января 2018 г.
Нагадаємо, що фанати турецької команди піснями зустріли Домагоя Віду.
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