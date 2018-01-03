306 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.01.2018 21:10
Екс-голкіпер Дніпра приїхав на перегляд в Альбасете
|Данііл Кучер
Колишній воротар Дніпра Данііл Кучер проходить перегляд в іспанському Альбасете.
Про це повідомляє Трибуна.
Про можливі нюанси угоди 20-річного Кучера з представником Сегунди поки що невідомо.
Кучер зіграв єдиний матч за Дніпро в УПЛ в сезоні 2015/2016. До літа минулого року він перебував на контракті дніпровського клубу.
Зазначимо, що в Альбасете виступає інший екс-гравець Дніпра Роман Зозуля.
Нагадаємо, що Альбасете хоче утримати в команді Зозулю.
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