Екс-голкіпер Дніпра приїхав на перегляд в Альбасете

Данііл Кучер

Колишній воротар Дніпра Данііл Кучер проходить перегляд в іспанському Альбасете.

Про це повідомляє Трибуна.

Про можливі нюанси угоди 20-річного Кучера з представником Сегунди поки що невідомо.

Кучер зіграв єдиний матч за Дніпро в УПЛ в сезоні 2015/2016. До літа минулого року він перебував на контракті дніпровського клубу.

Зазначимо, що в Альбасете виступає інший екс-гравець Дніпра Роман Зозуля.

Нагадаємо, що Альбасете хоче утримати в команді Зозулю.