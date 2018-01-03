121 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]03.01.2018 21:29
Гірник збирається повернути собі професійний статус
|ФК Гірник
Криворізький Гірник збирається взяти участь у чемпіонаті України серед команд Другої ліги в наступному сезоні.
Про це повідомляє офіційна сторінка клубу на фейсбуці.
"Наш клуб почав процедуру атестації для отримання професійного статусу. Гірнику необхідно виконати низку умов, до реалізації яких ми вже приступили", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що відомий український клуб може втратити професійний статус.
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