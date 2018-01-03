Гірник збирається повернути собі професійний статус

ФК Гірник

Криворізький Гірник збирається взяти участь у чемпіонаті України серед команд Другої ліги в наступному сезоні.

Про це повідомляє офіційна сторінка клубу на фейсбуці.

"Наш клуб почав процедуру атестації для отримання професійного статусу. Гірнику необхідно виконати низку умов, до реалізації яких ми вже приступили", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що відомий український клуб може втратити професійний статус.