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03.01.2018  21:43

Шахтар розведуть із Зенітом на товариському турнірі в Дубаї

ФК Шахтар

Донецький Шахтар не зіграє з російським Зенітом, попри те, що команди змагатимуться в одній групі Dubai International Cup 2018.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Участь у змаганнях візьмуть 5 команд, які зіграють за коловою системою. Серед учасників Шахтар, Зеніт, Копенгаген, Гуанчжоу і Славія.

Шахтар зіграє 30 січня проти Копенгагена, 3 лютого проти Славії і 7 лютого проти АЕКа (замість Зеніта), але АЕК участі в змаганнях не бере.

Нагадаємо, що Шахтар може підписати Євгена Коноплянку.
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