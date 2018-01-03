237 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.01.2018 21:43
Шахтар розведуть із Зенітом на товариському турнірі в Дубаї
|ФК Шахтар
Донецький Шахтар не зіграє з російським Зенітом, попри те, що команди змагатимуться в одній групі Dubai International Cup 2018.
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Участь у змаганнях візьмуть 5 команд, які зіграють за коловою системою. Серед учасників Шахтар, Зеніт, Копенгаген, Гуанчжоу і Славія.
Шахтар зіграє 30 січня проти Копенгагена, 3 лютого проти Славії і 7 лютого проти АЕКа (замість Зеніта), але АЕК участі в змаганнях не бере.
Нагадаємо, що Шахтар може підписати Євгена Коноплянку.
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