Атлетико розгромив Льєду. Інші матчі 1/8 фіналу Кубку Іспанії

Фернандо Торрес забиває гол / ФК Атлетико

В 1/8 фіналу Кубку Іспанії мадридський Атлетико не залишив шансів нижчій за класом Льєді (0:4).

Кубок Іспанії

1/8 фіналу

3 грудня

Форментера – Алавес 1:3 (0:1, 1:2)

Голи: 0:1 – 36 Демірович, 1:1 – 57 Роза, 1:2 – 65 Демірович, 1:3 – 81 Мунір.

Льєда – Атлетико 0:4 (0:2, 0:2)

Голи: 0:1 – 33 Годін, 0:2 – 37 Торрес, 0:3 – 69 Дієго Коста, 0:4 – 90 Грізманн.

Лас-Пальмас – Валенсія 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 36 Кальєрі, 1:1 – 85 Родріго.

Кадіс – Севілья 0:2 (0:2, 0:0)

Голи: 0:1 – 9 Ноліто, 0:2 – 23 Навас.