Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
137 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
03.01.2018  23:54

Атлетико розгромив Льєду. Інші матчі 1/8 фіналу Кубку Іспанії

Фернандо Торрес забиває гол / ФК Атлетико

В 1/8 фіналу Кубку Іспанії мадридський Атлетико не залишив шансів нижчій за класом Льєді (0:4).

Кубок Іспанії

1/8 фіналу

3 грудня

Форментера – Алавес 1:3 (0:1, 1:2)

Голи: 0:1 – 36 Демірович, 1:1 – 57 Роза, 1:2 – 65 Демірович, 1:3 – 81 Мунір.

Льєда – Атлетико 0:4 (0:2, 0:2)

Голи: 0:1 – 33 Годін, 0:2 – 37 Торрес, 0:3 – 69 Дієго Коста, 0:4 – 90 Грізманн.

Лас-Пальмас – Валенсія 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 36 Кальєрі, 1:1 – 85 Родріго.

Кадіс – Севілья 0:2 (0:2, 0:0)

Голи: 0:1 – 9 Ноліто, 0:2 – 23 Навас.
Читай також
Валенсія зазнала другої поразки поспіль. Матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії
Барселона у Мадриді знищила Реал у рамках 17-го туру чемпіонату Іспанії
Атлетик переміг на виїзді Бетіс. Еспаньол здолав Атлетико в 17 турі чемпіонату Іспанії
Визначився ще один суперник Динамо на зборах в Іспанії


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
23:54
Футбол. Атлетико розгромив Льєду. Інші матчі 1/8 фіналу Кубку Іспанії
23:48
Футбол. Ювентус переміг Торіно в 1/4 фіналу Кубку Італії
23:42
Футбол. Арсенал врятував нічию в матчі з Челсі у 22-му турі чемпіонату Англії
23:26
Біатлон. Йоганнес Бьо пропустить етап Кубку світу в Обергофі
23:20
Футбол. Новачок Динамо - у топ-5 найкращих гравців Словенії в 2017 році
21:43
Футбол. Шахтар розведуть із Зенітом на товариському турнірі в Дубаї
21:29
Футбол. Гірник збирається повернути собі професійний статус
21:10
Футбол. Екс-голкіпер Дніпра приїхав на перегляд в Альбасете
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 


Touareg или Prado? Сделай свой выбор!


Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!