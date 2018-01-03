137 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.01.2018 23:54
Атлетико розгромив Льєду. Інші матчі 1/8 фіналу Кубку Іспанії
|Фернандо Торрес забиває гол / ФК Атлетико
В 1/8 фіналу Кубку Іспанії мадридський Атлетико не залишив шансів нижчій за класом Льєді (0:4).
Кубок Іспанії
1/8 фіналу
3 грудня
Форментера – Алавес 1:3 (0:1, 1:2)
Голи: 0:1 – 36 Демірович, 1:1 – 57 Роза, 1:2 – 65 Демірович, 1:3 – 81 Мунір.
Льєда – Атлетико 0:4 (0:2, 0:2)
Голи: 0:1 – 33 Годін, 0:2 – 37 Торрес, 0:3 – 69 Дієго Коста, 0:4 – 90 Грізманн.
⏱ 94' | 0-4 | 🔚¡Finaaaaaal! ¡Victoria importante en la ida de los octavos de final de la #CopadelRey! 🔴⚪🔴 ¡Bien, Atleti!— Atlético de Madrid (@Atleti) 3 января 2018 г.
#LleidaAtleti #AúpaAtleti pic.twitter.com/T0wE36DIZp
Лас-Пальмас – Валенсія 1:1 (1:0, 0:1)
Голи: 1:0 – 36 Кальєрі, 1:1 – 85 Родріго.
Кадіс – Севілья 0:2 (0:2, 0:0)
Голи: 0:1 – 9 Ноліто, 0:2 – 23 Навас.
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