Новачок Динамо - у топ-5 найкращих гравців Словенії в 2017 році

Беньямін Вербич

Півзахисник київського Динамо Беньямін Вербич посів 4-ту сходинку в рейтингу найкращих футболістів Словенії в 2017-му році.

Про це повідомляє Ekipa24.

Перше місце посів воротар Атлетико Ян Облак, друге - півзахисник Аталанти Йосип Ілічич, третє - воротар Інтера Самір Ханданович, п'яте - півзахисник РБ Лейпциг Кевін Кампль, пише Трибуна.

Нагадаємо, що Копенгаген попрощався з Вербичем розмістивши відео з шедевральними голами словенця.