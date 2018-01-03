256 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.01.2018 23:20
Новачок Динамо - у топ-5 найкращих гравців Словенії в 2017 році
|Беньямін Вербич
Півзахисник київського Динамо Беньямін Вербич посів 4-ту сходинку в рейтингу найкращих футболістів Словенії в 2017-му році.
Про це повідомляє Ekipa24.
Перше місце посів воротар Атлетико Ян Облак, друге - півзахисник Аталанти Йосип Ілічич, третє - воротар Інтера Самір Ханданович, п'яте - півзахисник РБ Лейпциг Кевін Кампль, пише Трибуна.
Нагадаємо, що Копенгаген попрощався з Вербичем розмістивши відео з шедевральними голами словенця.
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