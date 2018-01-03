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03.01.2018  23:42

Арсенал врятував нічию в матчі з Челсі у 22-му турі чемпіонату Англії

Вілшер святкує забитий гол / ФК Арсенал

Лондонський Арсенал удома зрівняв рахунок на останній хвилині матчу, який завершився 2:2.

Чемпіонат Англії

22 тур

3 січня

Арсенал - Челсі 2:2 (0:0, 2:2)

Голи: 1:0 – 63 Вілшер, 1:1 – 67, пенальті Азар, 1:2 – 84 Алонсо, 2:2 – 90 Бельєрін

    І В Н П М О
  1 Манчестер Сіті 22 20 2 0 64-13 62
+1 2 Манчестер Юнайтед 22 14 5 3 45-16 47
-1 3 Челсі 22 14 4 4 41-16 46
  4 Ліверпуль 22 12 8 2 50-25 44
+1 5 Тоттенгем 21 12 4 5 41-20 40
-1 6 Арсенал 22 11 6 5 40-28 39
  7 Бернлі 22 9 7 6 19-19 34
  8 Лестер 22 8 6 8 34-32 30
  9 Евертон 22 7 6 9 25-34 27
  10 Вотфорд 22 7 4 11 31-40 25
  11 Гаддерсфілд 22 6 6 10 18-35 24
  12 Брайтон 22 5 8 9 17-27 23
+3 13 Ньюкасл 22 6 4 12 20-30 22
+3 14 Крістал Пелас 22 5 7 10 20-33 22
-1 15 Борнмут 22 5 6 11 22-34 21
+2 16 Вест Гем 21 5 6 10 24-39 21
-4 17 Саутгемптон 22 4 8 10 21-32 20
-3 18 Сток Сіті 22 5 5 12 23-47 20
  19 Вест Бромвіч 22 2 10 10 16-30 16
  20 Свонсі 22 4 4 14 13-34 16
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