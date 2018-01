Арсенал врятував нічию в матчі з Челсі у 22-му турі чемпіонату Англії

Лондонський Арсенал удома зрівняв рахунок на останній хвилині матчу, який завершився 2:2.

Чемпіонат Англії

22 тур

3 січня

Арсенал - Челсі 2:2 (0:0, 2:2)

Голи: 1:0 – 63 Вілшер, 1:1 – 67, пенальті Азар, 1:2 – 84 Алонсо, 2:2 – 90 Бельєрін

