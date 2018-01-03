154 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.01.2018 23:42
Арсенал врятував нічию в матчі з Челсі у 22-му турі чемпіонату Англії
|Вілшер святкує забитий гол / ФК Арсенал
Лондонський Арсенал удома зрівняв рахунок на останній хвилині матчу, який завершився 2:2.
Чемпіонат Англії
22 тур
3 січня
Арсенал - Челсі 2:2 (0:0, 2:2)
Голи: 1:0 – 63 Вілшер, 1:1 – 67, пенальті Азар, 1:2 – 84 Алонсо, 2:2 – 90 Бельєрін
The points are shared after a frantic end to tonight's game at Emirates Stadium#AFCvCFC pic.twitter.com/0pcxia4DTZ— Arsenal FC (@Arsenal) 3 января 2018 г.
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сіті
|22
|20
|2
|0
|64-13
|62
|+1
|2
|Манчестер Юнайтед
|22
|14
|5
|3
|45-16
|47
|-1
|3
|Челсі
|22
|14
|4
|4
|41-16
|46
|4
|Ліверпуль
|22
|12
|8
|2
|50-25
|44
|+1
|5
|Тоттенгем
|21
|12
|4
|5
|41-20
|40
|-1
|6
|Арсенал
|22
|11
|6
|5
|40-28
|39
|7
|Бернлі
|22
|9
|7
|6
|19-19
|34
|8
|Лестер
|22
|8
|6
|8
|34-32
|30
|9
|Евертон
|22
|7
|6
|9
|25-34
|27
|10
|Вотфорд
|22
|7
|4
|11
|31-40
|25
|11
|Гаддерсфілд
|22
|6
|6
|10
|18-35
|24
|12
|Брайтон
|22
|5
|8
|9
|17-27
|23
|+3
|13
|Ньюкасл
|22
|6
|4
|12
|20-30
|22
|+3
|14
|Крістал Пелас
|22
|5
|7
|10
|20-33
|22
|-1
|15
|Борнмут
|22
|5
|6
|11
|22-34
|21
|+2
|16
|Вест Гем
|21
|5
|6
|10
|24-39
|21
|-4
|17
|Саутгемптон
|22
|4
|8
|10
|21-32
|20
|-3
|18
|Сток Сіті
|22
|5
|5
|12
|23-47
|20
|19
|Вест Бромвіч
|22
|2
|10
|10
|16-30
|16
|20
|Свонсі
|22
|4
|4
|14
|13-34
|16
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