Форвард збірної Англії став гравцем Вест Бромвича

Даніель Старрідж

Нападник Ліверпуля Даніель Старрідж на правах оренди став гравцем Вест Бромвіча.

Про це повідомляє офіційний сайт Альбіону.

Угода розрахована до кінця сезону 2017/18.

Раніше інтерес до 28-річного форварда проявляв міланський Інтер та іспанська Сельта.

В сезоні 2017/18 в активі Старріджа 2 голи у 9 матчах АПЛ.

Вест Бромвіч 24 після турів посідає 19 місце у чемпіонаті.