183 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]30.01.2018 00:14
Форвард збірної Англії став гравцем Вест Бромвича
|Даніель Старрідж
Нападник Ліверпуля Даніель Старрідж на правах оренди став гравцем Вест Бромвіча.
Про це повідомляє офіційний сайт Альбіону.
Угода розрахована до кінця сезону 2017/18.
Раніше інтерес до 28-річного форварда проявляв міланський Інтер та іспанська Сельта.
В сезоні 2017/18 в активі Старріджа 2 голи у 9 матчах АПЛ.
📷 @DanielSturridge 😎#WBA pic.twitter.com/ZHXsVCopSc— West Bromwich Albion (@WBA) 29 січня 2018 р.
Вест Бромвіч 24 після турів посідає 19 місце у чемпіонаті.
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