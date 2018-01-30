Колишній півзахисник збірної України продовжить кар'єру в Швейцарії

Валеріане Гвілія / ФК Люцерн

Швейцарський Люцерн оголосив про трансфер 23-річного Валеріане Гвілії.

Термін дії контракту - до літа 2020 року.

Нагадаємо, що Гвілія - вихованець шкіл Металіста і запорізького Металурга, виступав у УПЛ.

Також він провів 4 матчі в складі молодіжної збірної України, але потім вирішив захищати кольори національної збірної Грузії.

Попереднім клубом футболіста був чемпіон Білорусі - БАТЕ.