824 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]30.01.2018 08:57
Колишній півзахисник збірної України продовжить кар'єру в Швейцарії
|Валеріане Гвілія / ФК Люцерн
Швейцарський Люцерн оголосив про трансфер 23-річного Валеріане Гвілії.
Термін дії контракту - до літа 2020 року.
Нагадаємо, що Гвілія - вихованець шкіл Металіста і запорізького Металурга, виступав у УПЛ.
Також він провів 4 матчі в складі молодіжної збірної України, але потім вирішив захищати кольори національної збірної Грузії.
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