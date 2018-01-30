641 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]30.01.2018 09:09
Динамо підпише гравця із числа учасників ЧС-2018
|Алєксєй Андронов
Київське Динамо підпише нового гравця із числа учасників ЧС-2018.
Про це в соцмережі написав відомий російський коментатор Алєксєй Андронов.
"Київське Динамо дуже близько до підписання досвідченого, якісного і амбітного захисника. Із числа учасників ЧС-2018", - зазначив Андронов.
"Більше поки не скажу, але замість Віди - те, що потрібно", - написав він.
Раніше була інформація, що Динамо підписало перуанського захисника.
Також повідомлялося, що кияни цікавляться захисником Наполі.
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