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30.01.2018  09:09

Динамо підпише гравця із числа учасників ЧС-2018

Алєксєй Андронов

Київське Динамо підпише нового гравця із числа учасників ЧС-2018.

Про це в соцмережі написав відомий російський коментатор Алєксєй Андронов.

"Київське Динамо дуже близько до підписання досвідченого, якісного і амбітного захисника. Із числа учасників ЧС-2018", - зазначив Андронов.

"Більше поки не скажу, але замість Віди - те, що потрібно", - написав він.

Раніше була інформація, що Динамо підписало перуанського захисника.

Також повідомлялося, що кияни цікавляться захисником Наполі.
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