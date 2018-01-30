Вихованець Шахтаря проходить перегляд у Ворсклі

Ворскла в Туреччині продовжує підготовку до другої частини сезону.

Тренується з командою із Полтави вихованець Шахтаря Юрій Глущук, який може зіграти, як на позиції атакуючого півзахисника, так і на місці нападника.

Що стосується захисника Енергії Андрія Дєдяєва, який проходив минулий збір з полтавчанами, то він повернувся в розташування свого клубу, пише zbirna.com.

Раніше повідомлялося, що Ворскла поповнилася голкіпером молодіжної збірної України.